15 января в Давосе откроется Всемирный экономический форум, приедет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский лично примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария), который будет проходить в 15 по 19 января.

Об этом 9 января заявил президент форума Борге Бренде, сообщает AFP.

По его словам, Зеленский выступит с обращением и встретится с руководителями компаний. Бренде напомнил, что в прошлом году украинский президент выступал в Давосе по видеосвязи.

Встреча пройдёт «на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия», отметил он.

В этом году Всемирный экономический форум будет посвящён теме «Восстановление доверия». Главными вопросами форума будут война России против Украины и война Израиля с группировкой ХАМАС.

В форуме примут участие 60 глав государств и премьер-министров, в том числе президент Израиля Исаак Герцог, новоизбранный президент Аргентины Хавьер Милей, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Энтони Блинкен, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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