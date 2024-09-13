Ночью ВМС ВС Украины над Одесской областью уничтожили два «Шахеда»

В ночь на 13 сентября в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины были сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе «SHAHED-136».

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ВМС ВСУ.

Одесса News сообщала, что в ходе операции в акватории Чёрного моря 11 сентября 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины с ПЗРК уничтожили российский боевой самолёт Су-30СМ.

Инфографика: ВМС ВСУ

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