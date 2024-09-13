В бою за Украину погиб житель Одесской области Виктор Маковецкий, светлая память

В Староказацкую общину, что в Одесской области, 12 сентября поступило горькое известие – на войне отдал свою жизнь защитник Виктор Маковецкий.

Об этом сообщила Староказацкая громада.

Виктор Маковецкий родился 30 декабря 1995 года, проживал в селе Красная Коса.

Свой последний бой воин принял возле села Малиновка на Харьковщине, отдав за Украину самое дорогое – свою жизнь.

Одесса News сообщала, что во время прохождения лечения в результате внезапной остановки сердца 2 сентября скончался 47-летний житель села Николаевка Белгород-Днестровского района Одесской области, защитник Украины Евгений Швец.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Староказацкая громада/Facebook

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