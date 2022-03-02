Продолжаются консультации относительно второго раунда переговоров с делегацией РФ

В настоящее время продолжаются консультации относительно даты и места второго раунда переговоров между украинской и российской делегациями.

Об этом заявил внештатный советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович Укринформу.

«Относительно переговоров. Неизвестно, состоятся ли они. Сейчас проходят консультации, на которых должен быть назначен день, срок и место. Консультации действительно продолжаются. Действительно, не исключается, что переговоры могут состояться сегодня (2 марта – ред.), но консультации ещё продолжаются», — отметил Арестович.

Он добавил, что вскоре будет обнародована официальная информация по этому поводу.

Как сообщала Одесса News, 28 февраля украинская делегация встретилась с российской на украинско-белорусской границе в районе реки Припять. Ключевым вопросом переговоров было немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, который принял участие во встрече, сообщил, что украинская и российская делегации во время переговоров обсудили ряд приоритетных тем и теперь едут в свои столицы, чтобы провести консультации относительно дальнейших решений. Кроме того, по его словам, стороны обсудили возможность проведения второго раунда переговоров в ближайшее время, на которых обсуждённые темы будут иметь конкретную практику развития.

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