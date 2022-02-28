На белорусско-украинской границе идут переговоры делегаций России и Украины.

28 февраля украинская делегация прибыла к месту проведения переговоров с Россией на белорусско-украинской границе, в районе реки Припять.

Украинская делегация на переговорах требует от Российской Федерации выведения всех войск из Украины, в том числе из Крыма и ОРДЛО.

Об этом внештатный советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил в эфире телеканала «Настоящее время».

«Наши условия понятны. Конкретику мы не можем сейчас сказать, но — прекращение огня и вывод всех российских войск. Речь идёт о Донбасе и Крыме. Все войска с территории Украины! Всё равно похороним всех, поэтому лучше уйти добровольно», – заявил он.

По словам Арестовича, украинскую делегацию возглавляет министр обороны Алексей Резников.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 27 февраля Украину поддержали 84 государства и 13 международных организаций.

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