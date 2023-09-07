Мэр Одессы встретился с военными, чьи формирования расположены в городе

Геннадий Труханов провёл рабочую встречу с командующими видов и родов Вооружённых Сил Украины, военных и правоохранительных формирований, расположенных в Одессе.

Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

«Плодотворная рабочая встреча. С первых дней полномасштабной войны у нас налажен конструктивный диалог и прозрачная система взаимоотношений. Один из важных элементов этого диалога – регулярная отчётность о нашей работе, отработке потребностей и запросов военных», — написал Геннадий Труханов.

Мэр города отметил, что сегодня бюджет Одессы полностью ориентирован на борьбу с врагом.

«Мы постоянно увеличиваем финансирование соответствующих программ, а также направляем помощь международных партнёров в обеспечение потребностей армии. Рассказал о последних бюджетных расходах, их объёмах и направлениях. Также обсудили планы нашего дальнейшего сотрудничества – в частности, в части приобретения дронов за городские средства», — проинформировал Одесский городской голова.

Геннадий Труханов заверил, что «бюджетная политика города и дальше будет строиться, исходя из запросов ВСУ, которые должны быть обеспечены в первую очередь, ведь это вопросы жизни и свободы каждого одессита».

Рабочая встреча проходила на фоне акций протеста, устраиваемых уже 8 дней подряд под зданием мэрии, участники которых требуют перераспределить статьи бюджета города с целью уменьшения расходов на ремонт дорог, зданий и увеличения — для нужд ВСУ.

Фото: Геннадий Труханов/Facebook

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