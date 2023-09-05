Одесситы 8-й день митингуют под мэрией — Труханов впервые вышел к людям

5 сентября возле Одесской мэрии снова собрались одесситы, требующие, чтобы горсовет перераспределил средства и направил неотложные расходы из бюджета на помощь ВСУ.

К людям впервые за восемь дней пикета вышел мэр Геннадий Труханов, об этом сообщил Укринформ.

Люди обратились к мэру Одессы с просьбой объединить усилия волонтёров и власти для максимального обеспечения воинов всем необходимым.

«Я хочу, чтобы происходил диалог, и мы услышали друг друга. А вы в качестве программы включили «отменить тендер», – ответил Труханов. Также он начал рассказывать об особенностях госзакупок и специфике выполнения работ по обустройству бомбоубежищ.

«Когда началось полномасштабное вторжение, ребята были раздеты. Надо было срочно покупать средства защиты. Мы купили в Польше бронированную сертифицированную сталь, сшили здесь плитоноски. Пожалуйста, — подозрение. Вы купили не там, можно было приобрести подешевле. Сталь – сертифицированная и будет защищать бойца, а не то, если бы купили какую-нибудь железку, но дешевле. Шесть месяцев разбирались. И так по всем пунктам», – рассказал Труханов.

Городской голова добавил, что в настоящее время в Одессе активно проходят работы по обустройству хранилищ в учебных заведениях. По словам мэра, это процесс затяжной, ведь для того чтобы непосредственно начать строительные работы, нужно согласовать кучу бюрократических вопросов. Труханов отметил, что в других городах Украины, как и в Одессе, также активно проводятся работы по благоустройству.

«Проезжал Знаменку в Кировоградской области. Всё делается! Отбойники делаются, перекрёсток ремонтируют, разметку наносят. В Днепре – всё делается. Говорят, что не нужно высаживать цветы. Но это релакс, это тоже реабилитация», – сказал Труханов.

В свою очередь, митингующие вновь повторно обратились к Труханову с вопросом, можно ли будет сказать, что в ближайшее время не будут проводиться тендеры на вещи, которые со стороны общества считаются нецелесообразными, например, ремонт ТЮЗа за 30 млн. рублей.

«А что вам ТЮЗ? Это надуманный резонанс. Это вообще вопрос не ко мне, ведь это здание находится в областной собственности. Чем ТЮЗ вам мешает? Дети туда ходят, а там крыша прогнулась. Если бы я держал деньги в руках и решал, на военных они пойдут или на ТЮЗ, то я бы понял ваш протест. Но вопроса так не стоит», — сказал Труханов.

Мэр подчеркнул, что на запросы, полученные городом от военных, в бюджете заложены средства. «Деньги есть. На этой неделе у нас будет общение с командующими, я хочу услышать какие потребности у нас есть», — добавил Труханов.

«Не понимаю, зачем стоять на улице и что-то доказывать. Мы на Пушкинской собирали всех волонтёров и я говорил — наши двери открыты. А что сейчас? Выборы начались? Вас используют политики», — выразил своё мнение мэр.

Как сообщала Одесса News, одесситы в течение недели выходят к стенам мэрии с призывом тратить бюджетные средства на нужды ВСУ, а не на ремонт улиц и фасадов. Инициировала пикеты глава БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова. В первые дни на протесты собиралось около 50 одесситов, но в День города, 2 сентября, у мэрии было более 300 горожан.

Фото: Укринформ, Думская

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy