В Польшу выехали 80 тысяч украинцев призывного возраста, их могут вернуть назад

В Польшу после начала полномасштабного вторжения России в Украину уехали 80 тыс. мужчин из Украины в возрасте 18-60 лет, которые не вернулись домой.

Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, также утверждающее, что Варшава уже выдала Киеву тех граждан Украины, которые помогали нелегальным мигрантам незаконно попасть в ЕС.

Издание со ссылкой на польских пограничников сообщает, что с 24 февраля 2022 года по 31 августа этого года в Польшу въехали около 2,87 млн. граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а вернулось домой из них около 2,8 млн. человек. Если сравнить эти данные, то в Украину из Польши не вернулось 80 тыс. украинцев мобилизационного возраста.

Между тем издание отмечает, что неизвестно, сколько из этих нескольких десятков тысяч украинцев действительно имели законные основания выехать за границу и не возвращаться домой.

В комментарии изданию член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Фёдор Вениславский отметил, что это «большое количество людей», которые могли бы быть мобилизованы в ВСУ, усиливая оборону и безопасность Украины. Он не исключил, что украинская прокуратура на основании начатых уголовных производств может обращаться в другие страны об экстрадиции таких граждан домой.

Представитель польской полиции сообщил, что для преследования в Польше таких людей Украина должна выдать на них международный ордер на арест.

“Если мы задержим такого иностранца, например, при проверке автомобиля на дороге, то национальная информационная система полиции (KSIP) покажет, что лицо преследуется украинской прокуратурой, поскольку там отображаются данные Интерпола. Таких людей мы задерживаем и информируем прокуратуру. О том, будет ли лицо экстрадироваться, будет решать польский суд”, — сообщил представитель полиции.

По словам главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамия, военнообязанные, которые выехали из Украины с нарушением закона, могут быть возвращены в страну путём взаимодействия украинских правоохранителей с зарубежными коллегами.

Нардеп сказал, сейчас в Уголовном процессуальном кодексе Украины нет механизма, который позволяет вернуть уклонистов. Но западные партнёры готовы оказать правовую помощь.

«Так что в любой фактически (кроме России, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти, и сделать запросы на экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли ответственность», – сказал нардеп.

Арахамия рассказал, что процесс анализа законности выезда идёт довольно быстро, возможно, это займёт всего несколько месяцев. За это время правоохранительные органы оформят доказательства и формализируют обвинения. Он напомнил, что согласно УПКУ, отвечать за коррупционные действия должны обе стороны.

«Какая судьба ждет тех, кто занимался этим? Они будут отвечать за нарушение закона в виде дачи взятки, фальсификации документов и уклонения от мобилизации», – пояснил Арахамия.

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