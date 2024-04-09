Нардеп Алексей Гончаренко: Происходящее с мобилизацией в Украине превратилось в цирк

Происходящее с мобилизацией и бронированием в Украине давно превратилось в цирк.

Таково мнение народного депутата Украины из Одессы из фракции «Европейская солидарность» Алексея Гончаренко, изложенное им в Telegram.

«Неудивительно, — пишет Гончаренко, что именно цирк признали стратегическим направлением и забронировали всех его работников от мобилизации. Только нам удалось отразить стратегических верблюдов, как стратегическими стали клоуны и гимнасты».

Алексей Гончаренко считает, что «Министерству экономики следует немедленно присоединиться к дискуссии, если хочет иметь рабочую экономику в Украине. И чётко определить, без каких отраслей Украина не выживет, а без каких вполне может обойтись».

«Иначе страна исчезнет, а цирк останется», — резюмирует Гончаренко.

Такого же мнения придерживается и другой нардеп — от «Голоса» — Ярослав Железняк, который сообщает, что несколько украинских государственных цирков получили статус компаний, критически важных для обеспечения жизнедеятельности населения Украины, что позволяет забронировать их работников от мобилизации.

«Такой статус дали ГП «Передвижной цирк Украины» – «критически важные предприятия, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период». Может, это часть правительства так тайно назвали», – высказался нардеп.

Позднее Железняк добавил, что нашёл подобные приказы Министерства культуры и информационной политики Украины в отношении ещё шести цирков.

На сайте МКиП сообщается, что статус «критически важных предприятий» подтверждён для Передвижного и Национального цирков Украины, Государственной цирковой компании Украины, Криворожского, Харьковского, Днепровского, Одесского и Львовского цирков. Указы Минкульта датированы февралём 2024 года.

В документах отмечается, что все эти предприятия соответствуют критериям организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Кроме цирковых учреждений, такой статус получили Национальный Одесский филармонический оркестр, ансамбль «Гуцулия», Национальная опера Украины, Львовская национальная опера, Национальный хор имени Веревки, Харьковский национальный академический театр оперы и балета, капелла «Думка» и ряд других творческих коллективов.

Одесса News информировала, что в апреле 2024 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении предельного призывного возраста в украинскую армию с 27 до 25 лет.

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