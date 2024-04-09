Спасатели ликвидировали пожар в 4-этажном доме на Большой Арнаутской

8 апреля в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Большая Арнаутская в Одессе.

Об этом информирует в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию на место вызова спасатели установили — горит квартира на первом этаже четырёхэтажного жилого дома.

«Оперативно ликвидировав пожар, пожарные предотвратили распространение огня на весь дом. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», — сообщили спасатели.

Одесса News информировала, что днём 4 апреля 2024 года спасатели ликвидировали пожар в ресторане на улице Успенской в Одессе.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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