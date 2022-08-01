Воскресным вечером враг нанёс ракетный удар по Одесскому району

31 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Одесскому району.

Об этом проинформировала в Telegrаm районная администрация.

«По территории одной из общин Одесского района нанесён ракетный удар. Попадание по карьеру. Информация относительно пострадавших уточняется», – говорится в сообщении.

Позже более подробную информацию опубликовал в Telegrаm от имени оперативного командования «Юг» ВСУ спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесская область атакована двумя ракетами типа «Искандер», выпущенными из временно оккупированного Крыма. От разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом», – написал он.

Спикер главы ОВА предупредил, что «это довольно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может вызвать масштабные ожоги».

«Несколько таких ловушек подожгли сухую траву. Спасательные службы оперативно реагируют, ликвидируя пожары. В случае обнаружения подозрительных предметов не пытайтесь их подобрать, приблизиться к ним. Обезопасьте окружающих, проинформируйте компетентные службы и отойдите на безопасное расстояние», – объяснил Братчук.

По его данным, информации о пострадавших нет.

Для справки. «Искандер» – российский оперативно-тактический ракетный комплекс, основное назначение которого – уничтожение систем ПВО противника на расстоянии до 500 км.

Как сообщала Одесса News, Россия обстреливает Одесскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. По данным украинских военных, оккупанты запускают ракеты как со стратегической авиации, так и с морских и наземных видов вооружения.

Днями в Одесской области на побережье специалисты ВСУ обезвредили мину.

Фото: ОК «Юг»

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