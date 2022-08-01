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Кому в Одессе отключат воду 1 августа

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В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 1 августа останутся без водоснабжения.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 24:00 1 августа потребителям следующих улиц города:

  • Люстдорфская дорога, 140-А, 140-Б, 140-В, 140/1;
  • А.Невского;
  • Тимирязева;
  • Костанди, 2-104, 1-129;
  • Новгородская;
  • Китобойная;
  • Черниговская;
  • Куприна;
  • Равенства;
  • А.Ахматовой;
  • Сумская;
  • Ёлочная;
  • Тульская, 2-38, 1-55;
  • Шишкина;
  • пер. Юннатов.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).

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