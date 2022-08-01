Кому в Одессе отключат воду 1 августа

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 1 августа останутся без водоснабжения.

Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».

Сообщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 24:00 1 августа потребителям следующих улиц города:

Люстдорфская дорога, 140-А, 140-Б, 140-В, 140/1;

А.Невского;

Тимирязева;

Костанди, 2-104, 1-129;

Новгородская;

Китобойная;

Черниговская;

Куприна;

Равенства;

А.Ахматовой;

Сумская;

Ёлочная;

Тульская, 2-38, 1-55;

Шишкина;

пер. Юннатов.

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