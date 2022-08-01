Кому в Одессе отключат воду 1 августа

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода часть жителей Одессы 1 августа останутся без водоснабжения.
Об этом информирует филиал «Инфоксводоканал».
Сообщается, что водоснабжение будет прекращено с 09:30 до 24:00 1 августа потребителям следующих улиц города:
- Люстдорфская дорога, 140-А, 140-Б, 140-В, 140/1;
- А.Невского;
- Тимирязева;
- Костанди, 2-104, 1-129;
- Новгородская;
- Китобойная;
- Черниговская;
- Куприна;
- Равенства;
- А.Ахматовой;
- Сумская;
- Ёлочная;
- Тульская, 2-38, 1-55;
- Шишкина;
- пер. Юннатов.
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