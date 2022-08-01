На юге Украины враг наращивает свою группировку

За истекшие сутки на юге Украины враг продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны, наращивая группировку на Криворожском направлении с целью недопущения прорыва наших войск.

Не исключено, в дальнейшем, создание ударных группировок, — об этом сегодня ночью сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

Отмечается, что в течение вчерашнего дня противник нанёс два авиационных и один ракетный удар. Парами вертолётов пытался ударить по нашим позициям в Бериславском и Каховском районах Херсонской области. «Без наших потерь», — доложил полковник Назаров.

По Одесской области ударил двумя ракетами типа «Искандер», выпущенными из временно оккупированного Крыма.

Наша авиация нанесла два удара по вражеским опорным пунктам в районах Александровки и Благодатного, а ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесён удар по вражеским станциям радиоэлектронной борьбы в районе Беляевки. Также получено подтверждение попадания по эшелону с военной техникой, боеприпасами и живой силой в районе железнодорожной станции Брилёвка.

Подтверждённые потери врага за последние сутки на южном фронте составили 52 военных, 4 танка, 2 самоходные артиллерийско-миномётные установки «Нона-С», одну самоходную артустановку, 8 единиц бронированной и автомобильной техники, 4 склада с боеприпасами в Бериславском и Баштанском районах Херсонской области.

Представитель ОК «Юг» доложил также о ситуации в Чёрном море: «Корабельная группировка вражеских сил составляет 18 боевых кораблей и катеров, маневрирующих вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска. При этом 5 кораблей и 1 подлодка с 44 ракетами типа «Калибр» находятся в готовности к нанесению ракетных ударов. Дополнительно на дежурстве ещё 5 десантных кораблей».

«Угрозы ракетных ударов и усиление ракетно-артиллерийских обстрелов остаются, к сожалению, актуальными», — подчеркнул офицер ОК «Юг».

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ВМС, ДШВ ВСУ/Facebook

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