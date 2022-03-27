Минута молчания: Вечная память каждому, кто погиб за Украину

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

По данным, обнародованным 12 марта Президентом Зеленским, в войне против России погибли около 1300 украинских военных.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 27 марта погибло 139 детей и более 205 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего пострадавших в областях: Киевской – 65, Донецкой – 53, Харьковской – 45, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской — 25, Херсонской – 21, Запорожской — 19, городе Киеве — 16, Житомирской — 15, Сумской – 14.

25 марта военнослужащими ВС РФ с применением тяжёлой артиллерии было обстреляно с. Великая Александровка Бериславского района Херсонской области, в результате чего погиб 4-летний ребёнок.

По данным Укрзализныци , в Украине с 24 февраля погибли 54 железнодорожника, 64 — ранены, с разной степенью тяжести, ещё трое находятся в плену.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 12 журналистов. По данным министра обороны Алексея Резникова, за первые три недели войны российские захватчики убили около 3 тысяч мирных граждан, совершают геноцид в Мариуполе, в котором количество потерь среди гражданского населения составляет около 20 тысяч человек.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала вторжения в Украину с 24 февраля по 24 марта погибло 1035 мирных украинцев, ещё 1650 получили ранения. Жертвами войны стали 214 мужчин, 160 женщин, 14 девочек, 28 мальчиков. Пол ещё 571 взрослого и 48 детей не установлен.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где идут интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчёты всё ещё ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя и Волновахи (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Северодонецка и Рубежного (Луганская область), Тростянца (Сумская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди мирного населения. Эти цифры дополнительно подтверждаются и не включены в вышеприведённую статистику.

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