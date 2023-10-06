Прокуроры фиксируют последствия очередной атаки на Одесскую область

Под процессуальным руководством прокуроров Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) — дроновой атакой российских оккупантов припортовой и пограничной инфраструктуры 6 октября.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

По данным следствия, ночью вследствие дроновой атаки по Одесской области врагом повреждены зернохранилища, административные здания и грузовой автотранспорт (выгорело 9 грузовиков).

«Осмотр продолжается, устанавливается полный перечень разрушений и повреждений. На месте событий прокуроры в содействии со следователем документируют очередное военное преступление России», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала, что в результате очередной массированной дроновой атаки по югу Украины временно приостановлена работа паромного пункта пропуска «Орловка».

Фото: Одесская облпрокуратура, ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy