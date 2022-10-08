Силы ПВО вечером в пятницу сбили три иранских Shahed-136, атаковавшие Одесчину

Силы противовоздушной обороны поздно вечером в пятницу сбили три иранских дрона-камикадзе Shahed-136, которыми российские захватчики атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Об этом сообщает в Facebook Оперативное командование «Юг».

«Поздно вечером (7 октября, — ред.) оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесчину и Николаевщину. Все три крылатых самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны», — говорится в сообщении.

Кстати, МИД Ирана считает опубликованные новости про поставки беспилотников Shahed-136« в Россию для использования в войне с Украиной безосновательными и не подтверждает их. По мнению военных экспертов, россияне могли наладить поставку иранских дронов через Таджикистан или Венесуэлу.

Как сообщала Одесса News, Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили шесть дронов-камикадзе, которые ночью 6 октября атаковали Одесскую и Николаевскую области.

Фото: Генштаб ВСУ/ Facebook

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