Германия отправила Украине вездеходы Bandvagn

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли гусеничные вездеходы Bandvagn 206.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт правительства ФРГ.

Отмечается, что в Украину отправили первые 8 вездеходов. Также в новой партии – 2000 боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard.

Кроме того, в Украину отправили 14 разведывательных беспилотников VECTOR, 16 единиц автотехники, три антидроновые системы, 2 грузовика 8×6 HX81 со сменным кузовом и 11 тысяч сухпайков.

В целом, правительство ФРГ планирует передать Украине 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206 и 66 бронетранспортёров.

Для справки. Bandvagn 206 был разработан шведской компанией Hägglunds для сухопутных войск. Вездеход имеет два звена – переднее с экипажем и заднее для перевозки военных или материальных средств. В общей сложности, машина рассчитана на 17 военных (6 в переднем отделении, 11 в заднем).

Как сообщала Одесса News, 1 июня 2023 года Президент Украины встретился в Молдове с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом, отмечалась необходимость продолжения оборонной поддержки нашей страны.

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