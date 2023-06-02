Зеленский в Молдове встретился с Макроном Шольцом и Сунаком — о чём шла беседа

1 июня в рамках визита в Молдову для участия в саммите Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с Премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, Президентом Франции Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

В разговоре с Риши Сунаком Владимир Зеленский поблагодарил Соединённое Королевство за мощную поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, высоко оценил недавнюю передачу Украине дальнобойных ракет Storm Shadow, проинформировал Премьер-министра о ситуации на фронте, сказав о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Шла речь и о подготовке к проведению Лондонской международной конференции по восстановлению Украины.

Во время встречи с Макроном была подтверждена договорённость о защите населения Украины от российских ударов путём поддержки Францией способностей ПВО Украины, а также готовность разработать рамочные условия для начала подготовки украинских пилотов боевых самолётов истребительной авиации.

В беседе с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом Зеленский проинформировал об эскалации российского ракетного террора против Украины. В этом контексте было отмечена необходимость продолжения оборонной поддержки нашей страны, в первую очередь, усиление состоятельности украинской ПВО. Лидеры согласились, что важным фактором давления на Россию является ужесточение санкций против агрессора, в том числе путём включения в новый санкционный пакет ЕС максимально действенных ограничений против российской экономики.

На встречах лидеров Украины, Великобритании, Германии и Франции поднимался вопрос об ожиданиях Украины от Вильнюсского саммита НАТО. Зеленский акцентировал, что для нашей страны важно получить чёткий сигнал о перспективах членства в Альянсе, что станет ещё одним мотивационным фактором для ВСУ и всего украинского народа.

Как сообщала Одесса News, в ходе рабочего визита в Молдову для участия во второй встрече Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня провёл переговоры с Президентом Республики Молдова Майей Санду.

Фото: ОПУ

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