Зеленский прибыл в Молдову, безопасность обеспечивали самолёты НАТО

В ходе рабочего визита в Молдову для участия во второй встрече Европейского политического сообщества Президент Украины Владимир Зеленский 1 июня провёл переговоры с Президентом Республики Молдова Майей Санду.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Самолёты дальнего радиолокационного наблюдения НАТО охраняют воздушное пространство над местом проведения саммита Европейского политического сообщества, заявила спикер Альянса Оана Лунгеску, информирует издание ГОРДОН со ссылкой на сайт НАТО.

«Самолёты AWACS НАТО могут обнаруживать самолёты, ракеты и беспилотники на расстоянии сотен километров, что делает их важным средством раннего предупреждения», – сказала Лунгеску и добавила, что Молдова является «близким и давним партнёром НАТО».

Глава Украинского государства отметил, что рад быть в Молдове.

«Непросто было приехать сюда, но это послание от всех украинцев, что мы реально поддерживаем Молдову, народ Молдовы. Мы действительно рады исторически идти вместе, плечом к плечу. Спасибо прежде всего молдаванам – вы даёте убежище нашим людям с первых дней полномасштабной войны. Мы никогда этого не забудем», – сказал Президент Украины.

По словам Владимира Зеленского, он обсудил с Майей Санду вопросы двусторонних отношений, некоторые инфраструктурные проекты, приоритетные для воплощения в ближайшее время, а также европейское будущее двух стран.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова быть в НАТО и ждёт, когда Альянс будет готов пригласить её.

«Думаю, гарантии безопасности важны не только для Украины. Они также важны для Молдовы, потому что Россия совершает агрессию в Украине и есть потенциальная угроза агрессии в других частях Европы», – отметил он.

Президент сообщил, что рад обсудить сегодня с партнерами авиационную коалицию и коалицию «Пэтриотов».

«Это наши новые инициативы. Мы реально нуждаемся в этом», – констатировал Владимир Зеленский.

Также, по его словам, в планах обсуждение украинской формулы мира. Глава государства добавил, что Украина инициирует проведение соответствующего саммита.

Со своей стороны Майя Санду отметила, что для Молдовы большая честь принимать эту встречу Европейского политического сообщества, и очень важно, что в ней принимает участие Владимир Зеленский.

Она рассказала, что в ходе встречи будут обсуждаться важные вопросы, в том числе и поддержка Украины, которая противостоит российской агрессии.

Как подчеркнула Президент Молдовы, среди главных тем – двусторонняя повестка дня, совместные инфраструктурные проекты, «Пути солидарности» и европейское будущее двух стран.

«Украина сегодня обеспечивает безопасность Молдовы, и мы за это очень благодарны. Молдова уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Молдова также поддерживает формулу мира, предложенную Президентом Зеленским. И, конечно, мы поддерживаем создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины», – отметила Майя Санду.

Она призвала поддерживать, верить и инвестировать в Украину и Молдову, ведь это вклад в демократию, стабильность и мир в Европе.

Как сообщала Одесса News, 31 мая Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Одессу.

Фото: ОПУ, НАТО

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