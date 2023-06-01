Директор института социсследований: После войны в Украине будет раскол в обществе

В Украине после завершения войны будет раскол в обществе.

Таково мнение директора Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Эллы Либановой.

Такой прогноз она озвучила «Украинской правде» в интервью, которое было опубликовано 29 мая.

Речь об этом зашла в связи с вопросом, что будет после возвращения в Украину граждан, которые переживали полномасштабную агрессию за границей, и не скажут ли находившиеся в стране прибывшим: «Где вы были, когда мы сидели под обстрелами?».

«Агрессию я не ожидаю всё же. Я даже думаю, что раздора удастся избежать. Я надеюсь на здравый смысл украинцев и на то, что мы ещё успеем донести этот риск до власти. Наше главное преимущество, которое мы приобрели с войной, – это единение», – сказала демограф.

Она подчеркнула, что «раскол, безусловно, будет».

«Я практически исключаю раскол по языковому признаку. Я абсолютно исключаю раскол по этническому признаку. Я практически исключаю раскол по территориальному признаку. А вот по признаку поведения во время войны раскол, скорее всего, будет. Но если это не будет агрессивный раздор, то ничего страшного в этом нет», – считает Либанова.

Для справки. По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 23 мая 2023 года, с 24 февраля 2022 года из Украины выехало более 19 млн человек, при этом 13 млн въехали в страну с 28 февраля.

Как сообщала Одесса News, пользователи соцсетей возмутились концертом певца Монатика в ночном клубе Одессы в день траура по жертвам российских ракетных ударов в Днепре.

Видео: Украинская правда

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.