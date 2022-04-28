Изменён порядок оказания помощи беженцам

Постановлением Кабинета Министров Украины № 457 от 16 апреля 2022 года изменён Порядок предоставления помощи на проживание внутри перемещённым лицам.

Согласно изменениям, информирует Департамент труда и социальной политики Одесского городского совета, помощь за март и апрель предоставляется всем внутренне перемещённым лицам. Но, начиная с мая 2022 года, на помощь смогут претендовать только те переселенцы, которые переместились с территории территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящиеся во временной оккупации, окружении (блокировке), а также внутренне перемещённые лица, у которых жильё разрушено или непригодно для проживания в результате повреждения и подавших заявку на возмещение соответствующих потерь, в частности, через Единый государственный вебпортал электронных услуг.

При этом перечень территориальных общин, расположенных в районе проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании), утверждается Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий по согласованию с Министерством обороны на основании предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций. В настоящее время этот список не утверждён.

Также по новым правилам оказывается поддержка отдельным категориям населения, пострадавшим в связи с военной агрессией РФ против Украины, в частности:

• лицам, эвакуируемым из населённых пунктов, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий (возможных боевых действий), в безопасные районы – гуманитарная и другая помощь гражданскому населению в условиях военного положения в Украине или помощь за счёт средств международных организаций;

• лицам, проживающим в деоккупированных населённых пунктах, не имеют и не имели статуса внутренне перемещённых лиц – гуманитарная и другая помощь гражданскому населению в условиях военного положения.

Для лиц, проживающих в населённых пунктах, находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке), начисление и выдача всех причитающихся социальных выплат (пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий и т.д.) продолжаются в полном объёме.

Единый номер системы бесплатной правовой помощи 0800 213 103.