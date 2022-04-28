Оккупанты планируют с 1 мая переводить Херсонскую область на рубли

Самопровозглашённая оккупационная власть Херсонской области планирует с мая переводить регион на рубли.

Об этом 28 апреля сообщило в Telegram пропагандистское российское агентство «РИА Новости».

Агентство процитировало слова так называемого зампреда военно-гражданской администрации Кирилла Стремоусова, который заявил, что «Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублёвую зону». По его словам, «переходной период займёт до четырёх месяцев: в это время будут ходить и рубль, и гривна, а затем произойдёт полный переход на рубль».

Стремоусов – пророссийский активист из Херсона, в 2020 году выдвигал свою кандидатуру на пост мэра города, его досье есть на сайтах «Честно» и «Миротворец«. Hromadske писало о его возможном участии в похищениях украинских активистов в Херсоне.

22 марта депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщал, что оккупанты планируют с апреля вводить в обращение рубли в регионе и уже начали раздавать «помощь» пенсионерам в рублях.

Как сообщала Одесса News, часть Херсонской области сейчас находится под оккупацией российских войск. В ряде населённых пунктов области проходили проукраинские митинги, в частности – в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке.

9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих украинцев.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой «ХНР», а также планируют провести принудительную «мобилизацию» украинских граждан, чтобы отправить их воевать против ВСУ под контролем заградительных отрядов.

26 апреля оккупанты после захвата здания горсовета Херсона представили так называемого главу Херсонской областной администрации Владимира Сальдо и главу Херсонской городской администрации Александра Кобца.

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