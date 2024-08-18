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  4. Ушёл из жизни воин из Одесской области Гавриил Сташеско, светлая ему память

Ушёл из жизни воин из Одесской области Гавриил Сташеско, светлая ему память

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В результате трагических событий ушёл из жизни воин из Великодолинской общины Одесского района Гавриил Сташеско.

Об этом сообщили на странице общины в Facebook.

Воину было 23 года.

19 августа Великодолинская громада проведёт защитника в последний путь.

Одесса News сообщала о гибели 19 августа 2023 года на фронте жителя села Старокозачье Одесской области 35-летнего военнослужащего Сергея Присекара, который год считался пропавшим без вести.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Великодолинская посгромада/Facebook

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