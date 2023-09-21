В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Ковальчук, светлая ему память

В Одесской области провели в последний путь погибшего 38-летнего защитника Украины Сергея Ковальчука.

Об этом сообщили в пресс-службе Подольской громады Одесской области.

Воина, который защищал территориальную целостность и независимость Украины с начала полномасштабного вторжения РФ, в июле 2023 года похоронили с воинскими почестями на местном кладбище.

Одесса News сообщала, что в июле 2023 года во время выполнения боевого задания погиб солдат из Одесской области Александр Максименко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская громада/Facebook

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