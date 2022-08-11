Президент Зеленский: Когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вопрос, который беспокоит всех украинцев: когда закончится война.

Об этом глава государства сказал в своём традиционном видеообращении вечером 10 августа.

«Кто-то говорит – ещё месяцы, кто-то говорит – год, кто-то – даже больше. Но вопрос о времени на самом деле напрямую зависит от вопроса о потерях, которые понесёт Россия», – отметил он.

Президент пояснил, что чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее ВСУ смогут освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине.

«Вот об этом стоит думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине: как нанести оккупантам наибольшие потери, чтобы меньше было время войны. Если почти 43 тысячи погибших российских солдат не убеждают российское руководство, что им нужно искать, как выйти из войны, значит, нужно больше бороться, больше результатов, чтобы убедить», – подчеркнул Зеленский.

По информации президента, только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли десять боевых самолётов: девять в Крыму и ещё один – на Запорожском направлении.

«Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов», — подытожил он.

Как сообщала Одесса News, по мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера, война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, продлится в 2023 году – и весной, и летом.

Фото и видео: ОПУ

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