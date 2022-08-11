В бою погиб житель Одесской области Александр Проданов, светлая ему память

10 августа в Одесской области провели в последний путь 45-летнего Александра Проданова, уроженца с. Кубанки Одесской области, погибшего в Николаевской области.

Чин отпевания павшего воина провёл викарий Одесской епархии УПЦ архиепископ Южненский Диодор, — говорится на сайте епархии.

Отмечается, что Александр в мирное время был сотрудником скорой медицинской помощи. После призыва на службу в Вооружённые силы Украины стал водителем санитарного автомобиля, спасал наших раненых защитников на поле боя, вывозя их в безопасное место, где им оказывалась необходимая медицинская помощь.

Как сообщала Одесса News, при выполнении боевого задания, защищая Родину, в Донецкой области 30 июля погиб житель Килийской громады Одесской области 37-летний Геннадий Зенченко.

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