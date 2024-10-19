MenuМеню


  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Артур Григорян, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Артур Григорян, светлая ему память

463396718_863652699279838_3763329779318186778_n-Cropped.jpg

Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб житель Рени Измаильского района Одесской области Артур Григорян.

Об этом сообщили вчера, 18 октября, в Ренийской городской территориальной общине.

«Ренийская громада снова в слезах», — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели в октябре 2024 года в результате боевых действий военного из Беляевки Одесской области Александра Довженко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ренийская гортергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 198

Смотрите также...

scroll to top