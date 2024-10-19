В бою за Украину погиб житель Одесской области Артур Григорян, светлая ему память

Защищая родную страну от российских захватчиков, погиб житель Рени Измаильского района Одесской области Артур Григорян.

Об этом сообщили вчера, 18 октября, в Ренийской городской территориальной общине.

«Ренийская громада снова в слезах», — говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели в октябре 2024 года в результате боевых действий военного из Беляевки Одесской области Александра Довженко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Ренийская гортергромада/Facebook

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