В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Довженко, светлая память

В результате боевых действий погиб военный из Беляевки Одесской области Александр Довженко.

Об этом сообщили в Беляевском городском совете.

Александр Довженко был жителем города Беляевка. Родился в 1979 году.

«Александр остался навсегда верным военной присяге, ведь, участвуя в обороне нашей Родины, защищая каждого из нас, отдал самое ценное — свою жизнь. В скорби низко преклоняем головы перед светлой памятью героя и выражаем соболезнования, родным и близким защитника Украины Александра Довженко» , – говорится в некрологе.

Прощание с защитником состоится сегодня, 18 октября, на Аллее Славы в Беляевке. Этот день в общине объявлен Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели на войне 28 сентября 2024 года в районе населённого пункта Дружба Бахмутского района Донецкой области жителя села Прилиманское Одесской области, гранатомётчика механизированного батальона ВЧ А0666 47-летнего Руслана Ейникова.

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Фото: Беляевский горсовет/Facebook

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