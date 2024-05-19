От ран, полученных в бою за Украину, погиб одессит Виктор Козаков, светлая ему память

17 января 2024 года в Одессе прошла церемония прощания с 22-летним Виктором Козаковым, умершем 12 января в госпитале от полученных ранений в бою на Херсонщине.

Виктор проходил службу младшим сержантом в 126-й отдельной бригаде территориальной обороны.

«Виктор — очень хороший командир. Очень грамотный. Благодаря ему я сейчас стою живым – не взяли в плен, не расстреляли», — сказал на церемонии прощания военнослужащий Виктор Бабенко.

Одесса News сообщала о прощании 17 января 2024 года с погибшим на фронте 21-летний воин из Одессы Богданом Островским.

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