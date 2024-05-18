В бою за Украину погиб одессит Богдан Островский, светлая ему память

На фронте погиб 21-летний воин из Одессы Богдан Островский.

Об этом сообщила в Facebook директор Одесской гимназии №4, в которой учился молодой человек, Инна Соломащенко.

С началом полномасштабной войны Богдан вступил в 126-й батальон территориальной обороны города.

17 января 2024 года Одесса простилась с Богданом.

Одесса News сообщала о гибели во время военных действий возле населённого пункта Клещеевка Бахмутского района 4 января 2024 года жителя села Крутояровка Белгород-Днестровского района Одесской области Юрия Колуна.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Инна Соломащенко/Facebook

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