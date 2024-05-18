Зеленский подписал закон о разрешении призывать на военную службу осуждённых

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому осуждённые могут быть условно-досрочно освобождены для прохождения военной службы по контракту.

Об этом сказано в карточке соответствующего законопроекта №11079-1, который 8 мая приняла Рада.

13 мая документ направили на подпись Зеленскому, а через четыре дня он был возвращён с подписью Президента Украины.

Законом, в частности, предлагается внести изменения в Уголовный, Уголовный процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы и другие законы о введении института условно-досрочного освобождения лиц от отбывания наказания для их непосредственного участия в обороне Украины. Согласно пояснительной записке, суд сможет условно-досрочно освободить людей, которые отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы, для прохождения военной службы по контракту.

Не могут быть мобилизованы заключённые за следующие преступления, если судимость не погашена или не снята в установленном законом порядке:

преступления против основ национальной безопасности Украины;

преднамеренное убийство двух или более человек или сопряжённое с изнасилованием;

преступления против половой свободы;

терроризм;

ДТП в состоянии опьянения со смертельным исходом.

В Раде сообщили, что мобилизационный ресурс среди заключённых в Украине составляет более 15 тысяч человек.

Замминистра юстиции Елена Высоцкая в интервью «Главкому», опубликованном 16 мая, сообщила, что в Украине 4,5 тыс. заключённых согласились пойти на фронт в обмен на условно-досрочное освобождение.

По её словам, такие данные были получены в апреле по результатам опроса, проведённого среди заключённых: «Им задали единственный вопрос: нужно ли принимать закон об условно-досрочном освобождении осуждённых путем заключения контракта на военную службу. 4,5 тыс. осуждённых ответили: «Да». При этом Высоцкая отметила, что не опрашивали заключённых по статьям Уголовного кодекса, часть из которых не подпадает под мобилизацию. Также во внимание не принималось их состояние здоровья.

Одна из авторов закона о мобилизации осуждённых, глава партии и замглавы фракции «Слуга народа» Елена Шуляк отметила, что не могут быть мобилизованы те, кто посягал на жизнь правоохранителей, совершил особо тяжкие коррупционные нарушения, а также те, кто занимал особо ответственное положение, вне зависимости от статьи преступления (министры, депутаты, их заместители, помощники и т.п.).

Для справки. По состоянию на 15 мая 2024 года в украинских колониях находился 27471 осуждённый, в том числе 1538 женщин.

Одесса News информировала, что, по словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, военные должны определять «в каждом конкретном случае, полезен ли тот или иной боец для наших Вооружённых Сил».

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