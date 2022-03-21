В Одессе волонтёры выпускают чехлы для бронежилетов

Одесские волонтёры организовали на местном швейном предприятии изготовление качественных плитоносок – чехлов для бронежилетов, военной одежды и снаряжения.

Об этом сообщает АрмияИнформ.

«После полномасштабного военного вторжения России в Украину на одном из предприятий Одессы, специализирующемся на изготовлении одежды для альпинизма и скалолазания, перешли на пошив военной одежды и снаряжения», — говорится в сообщении.

По словам руководителя предприятия Игоря Галунько, из тех тканей, которые оставались с довоенного времени, коллектив начал шить флисовые куртки, бафы, шапки, термобельё. А в последние дни переориентировались на чехлы для бронежилетов – так называемые плитоноски. Фактически предприятие возобновило выпуск продукции, на которую был наибольший спрос как в 2014 году, так и сейчас.

«В 2022 году наша армия стала мощнее по сравнению с 2014 годом, но потребность в отдельных вещах всё ещё высока», – отметил Галунько.

Сейчас в трёх цехах ежедневно производится около полусотни плитоносок, а после оптимизации производственного процесса планируется выйти на показатели более 100 штук. При этом производственники соблюдают все стандарты и требования к изделиям, применяя качественную ткань Cordura 1000 и качественную фурнитуру.

Произведённую продукцию передают волонтёрам, а также непосредственно в части ВС Украины, в том числе подразделениям местной теробороны.

Как сообщала Одесса News, в условиях военного положения работники одесского завода «Стальканат» и строительной компании KADORR Grouр производят в промышленных масштабах и доставляют на блокпосты защитникам города сотни противотанковых «ежей» разных размеров и бетонных блоков.

Фото: Армия Информ

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