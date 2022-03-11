Одесский «Стальканат» производит «ежи» и другие оборонные конструкции

В условиях военного положения работники одесского завода «Стальканат» и строительной компании KADORR Grouр производят в промышленных масштабах и доставляют на блокпосты защитникам города сотни противотанковых «ежей» разных размеров и бетонных блоков.

О налаживании выпуска стальных «ежей» для оснащения блокпостов сообщает директор завода «Стальканат» Сергей Лавриненко на своей странице в Facebook.



«По согласованию с военной администрацией мы наладили изготовление в промышленных масштабах стальных ежей, связанных с витками стальной проволоки, способны[ эффективно сдерживать атаки вражеских бронетранспортёров и танков», — отметил Лавриненко.

По его словам, первую партию «ежей» с витками стальной проволоки уже отправили на блокпосты, внося таким образом свой скромный вклад в оборону страны.

Отправили военным на блокпосты Одесчины более 450 противотанковых «ежей» и около 100 бетонных фундаментных блоков также сотрудники компании KADORR Grouр.

Сейчас оба предприятия наращивают объёмы изготовления оборонных конструкций и сооружений для обороны населённых пунктов области.

Как сообщала Одесса News, коммунальные службы Одессы используют производственные возможности для создания противотанковых ежей.

Фото: Нина Ляшонок, Юлий Зозуля/Укринформ

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