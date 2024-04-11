Ночью 11 апреля враг применил против Украины «Кинжалы», «Искандеры» и дроны

Враг ночью 11 апреля вновь совершил ракетно-дроновую атаку по Украине.

По данным Telegram-канала «War_Монитор» были применены крылатые ракеты Х-101/555, запущенные 9-ю бортами Ту-95 из района Саратовской области России; аэробаллистические гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал»; баллистические ракеты ОТРК «Искандер-М»/»KN-23»; управляемые зенитные ракеты ЗРК «С-300″/»С-400»; ударные БпЛА типа «Shahed»; — управляемые авиационные ракеты Х-59/35 с бортов Су-34.

Ракеты Х-101/555 преодолели наибольшую дистанцию в ~2030 км, прежде чем достигли Стрыя Львовской области.

Ракеты Х-47м2 «Кинжал» запускались бортами МиГ-31К с территории Тульской/Рязанской областей России.

Баллистические ракеты разных типов запускались из Белгородской области России.

Под ракетно-дроновой атакой находились Стрый Львовской области, Харьков, а также отдельные населённые пункты в Харьковской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Николаевской, Киевской областях областях. Удары наносились, в основном, по энергетическому комплексу Украины.

Ракетно-дроновая атака продолжалась 7 часов. По предварительной информации, силами и средствами противовоздушной обороны Украины 37 из 40 БПЛА были уничтожены. Информация о ракетах уточняется.

По информации Сил обороны юга Украины состоянием на 7.48 утра 11 апреля, 21 дрон был уничтожен в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны юга: 7 – в Одесской, 8 — Николаевской, по 3 – в Херсонской и Днепропетровской областях.

Отмечается, что в Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Одесса News информировала, что 10 апреля около 18.20 вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области. Погибли четыре человека, среди которых 10-летняя девочка, ещё 14 – получили ранения, они госпитализированы.

Фото: Минобороны

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