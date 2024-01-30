В небе над Луганской областью уничтожен вражеский самолёт Су-34

Вооружённые силы Украины уничтожили российский истребитель Су-34 в Луганской области.

Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв в эфире телемарафона «Единые новости».

По его словам, 29 января был сбит один самолёт россиян Су-34 над Луганской областью.

Одесса News информировала, что в период с 24 февраля 2022 по 30 января 2024 годов Силы обороны уничтожили 322 самолёта и 324 вертолёта врага.

Фото иллюстративное

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