Генштаб ВСУ подтвердил поражение двух нефтебаз и склада боеприпасов в России

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили удар по нефтебазе «Атлас» в Ростовской области РФ в ночь на 28 августа, в результате которого возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта.

Об этом 29 августа в Telegram сообщила пресс-служба Генштаба.

«Задача выполнена подразделениями Сил специальных операций Вооружённых сил и Главного управления разведки Министерства обороны Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны», – говорится в сообщении.

Генштаб проинформировал, что Украина также атаковала нефтебазу «Зенит» в Кировской области и полевой артиллерийский склад группировки российских войск «Запад» в Воронежской области РФ.

Подробная информация о последствиях поражения сейчас уточняется, добавили украинские военные.

Одесса News информировала, что ночью 28 августа 2024 года аэропорт в Казани (Республика Татарстан) приостановил свою работу из-за угрозы атаки беспилотников. Самолёты, летевшие в Казань, были перенаправлены в Самару. Работу приостановил также аэропорт Нижнекамска (Республика Татарстан).

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