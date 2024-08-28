Воронежскую область и Татарстан РФ ночью атаковали беспилотники

Ночью украинские беспилотники атаковали Воронежскую область страны-агрессора РФ. Аэропорт в Казани (Республика Татарстан) приостановил работу аэропорт.

Об атаке Воронежской области 28 августа в Telegram проинформировало российское минобороны.

Утверждается, что якобы были сбиты восемь БПЛА. Глава региона Александр Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе был уничтожен беспилотник, а упавшие обломки вызвали «возгорание вблизи взрывоопасных объектов». По его словам, «детонации не было», однако жителей двух населённых пунктов временно эвакуировали.

По данным местных жителей, БпЛА атаковали склад с боеприпасами на хуторе Малая Меженка, подчеркнул Telegram-канал Astra.

О событиях в Татарстане утром 28 августа в Telegram сообщил представитель Росавиации.

Отмечалось, что в Казанском аэропорту временные ограничения на приём и отправку авиарейсов ввели с 7.00.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов утром 28 августа (среда) на работу аэропорта Казани (код ICAO: UWKD) введены временные ограничения», – сказано в сообщении. Самолёты, летевшие в Казань, перенаправлены на запасной аэродром в Самару, отметило пропагандистское агентство «РИА Новости». Telegram-канал Baza утверждает, что причиной приостановки работы аэропорта стала угроза атаки беспилотников.

Вслед за аэропортом Казани работу с 9.00 приостановил также аэропорт Нижнекамска (Республика Татарстан), проинформировал позже в Telegram представитель Росавиации.

Одесса News информировала, что 22 августа 2024 года в порту Кавказ (Краснодарский край страны-агрессора России), недалеко от Крымского моста, украинская ракета попала в паром с железнодорожными цистернами и вагонами.

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