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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Билоус, светлая память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Билоус, светлая память

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Во время выполнения боевого задания вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области 11 октября погиб полицейский из Любашёвки Одесской области Владислав Билоус.

Об этом 13 октября сообщили на странице Любашёвской громады в Facebook.

Владиславу Билоусу было 28 лет. Капрал полиции служил в полку «Цунами» объединённой штурмовой бригады «Лють».

Сегодня, 15 октября, в Любашёвской общине объявили День траура. Земляки прощаются с погибшим.

Одесса News сообщала о гибели 9 октября 2024 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении фронта 23-летнего военного, жителя Тузловской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Михаила Собченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашёвская громада/Facebook

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