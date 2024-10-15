В бою за Украину погиб житель Одесской области Владислав Билоус, светлая память

Во время выполнения боевого задания вблизи Торецка Бахмутского района Донецкой области 11 октября погиб полицейский из Любашёвки Одесской области Владислав Билоус.

Об этом 13 октября сообщили на странице Любашёвской громады в Facebook.

Владиславу Билоусу было 28 лет. Капрал полиции служил в полку «Цунами» объединённой штурмовой бригады «Лють».

Сегодня, 15 октября, в Любашёвской общине объявили День траура. Земляки прощаются с погибшим.

Одесса News сообщала о гибели 9 октября 2024 года во время выполнения боевого задания на Покровском направлении фронта 23-летнего военного, жителя Тузловской громады Белгород-Днестровского района Одесской области Михаила Собченко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашёвская громада/Facebook

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