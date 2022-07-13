В Болграде прощаются со своим защитником — Родионом Вейцманом, светлая ему память

Сегодня, 13 июля, в 12 часов в селе Калчево Васильевской громады Болградского района Одесской области прощаются с солдатом Родионом Вейцманом.

Об этом сообщили в пресс-службе Болградской райгосадминистрации.

Родион Вейцман, добровольно ушедший защищать свою Родину 1 марта, 30 июня во время выполнения боевого задания погиб.

Уроженец Болградщины, он был старшим стрелком второго механизированного отделения в/ч А 4053.

21-летний Родион погиб во время выполнения боевого задания по выявлению и уничтожению противника в Лисичанске Северодонецкого района Луганской области.

У погибшего остались отец и сестра.

Как сообщала Одесса News, 5 июля во время выполнения боевого задания в Херсонской области погиб 30-летний сержант из города Южный Одесской области Артур Чепура.

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