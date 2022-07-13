Командование «Юг» предупреждает: угроза ракетных ударов актуальна и с моря, и с суши

Угроза нанесения ракетных ударов по Одесской области остаётся актуальной как с моря, так и с воздуха и суши.

Об этом предупредил представитель Оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров, учитывая ситуацию, сложившуюся в Одесской и соседних областях за прошедшие сутки.

«Ситуация в нашей операционной зоне стабильно напряжённая, но контролируемая. Противник продолжает отдавать предпочтение дистанционным способам ведения боевых действий, применяя тяжёлую артиллерию, зенитно-ракетные системы и авиацию, снаряжённую крылатыми ракетами воздушного базирования», — информирует офицер.

Карта Минобороны Великобритании военных действий в Украине состоянием на 12 июля 2022 года

Так, днём 12 июля, ​​по Одесской области парой вражеских истребителей Су-30 был нанесён удар четырьмя противорадиолокационными ракетами Х-31. «Ракеты нейтрализованы, после чего они нырнули в море», — сказал полковник Назаров.

Представитель ОК «Юг» проинформировал также, что парой наших штурмовиков нанесён удар по складу боеприпасов и скоплению противника в районе Новопетровки Херсонской области. Три вражеских истребителя пытались помешать нашей авиации пуском двух ракет «воздух — воздух». Потерь нашей авиации нет. Но именно эти ракеты повлекли за собой разрушение котельной рядом со строительным магазином в Баштанке, где погибла гражданская женщина и возник пожар в поле за городом. Спасательными подразделениями пожар оперативно ликвидирован. Других жертв нет.

Отмечается, что за прошедшие сутки убито 30 российских военнослужащих, уничтожены 122-мм гаубица, реактивная система залпового огня «Ураган», 4 единицы бронированной и автомобильной техники, а также 2 полевых склада боеприпасов.

Корабельная группировка вражеского флота в северо-западной части Чёрного моря в настоящее время состоит из двух надводных и двух подводных кораблей, снаряжённых суммарно 24 «Калибрами», а также из 2-х больших десантных кораблей.

На главном фото воин Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ, Главнокомандующий ВСУ, Арсен Федосенко/Facebook

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