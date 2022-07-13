16 иностранных судов зашли в украинские порты за пшеницей

16 торговых судов уже прошли по каналу устья Быстрое судового хода устье Дуная – Чёрное море и будут ожидать загрузки украинским зерном.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что ещё более 90 судов ожидают на рейде румынского канала Сулина своей очереди, чтобы зайти в украинские порты. Всего на рейде этого канала Сулина находятся 135 судов.

По данным украинского министерства, за последние 4 суток уже 16 судов прошли через устье Быстрое. Планируется сохранять такой темп. Однако его пропускная способность и организация работы на этом канале дают возможность принимать только 4 судна при необходимости по меньшей мере 8 судов в сутки.

«Восстановление судоходства по этому каналу — важный шаг, который также позволит разгрузить рейд канала Сулина и ускорить экспорт зерновых», — отметили в ведомстве.

Параллельно с этим в Мининфраструктуры ведутся переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по увеличению количества прохождений через Сулинский канал.

«При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс тонн», — отметил Юрий Васьков, замминистра инфраструктуры Украины.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день из-за блокады морских портов РФ вывоз продовольствия происходит исключительно через Дунайские порты, железнодорожные и автомобильные пункты пропуска на западных границах.

«Их пропускной способности пока недостаточно для полноценной замены морских портов. В частности, в июне имеющимися логистическими маршрутами удалось экспортировать ориентировочно 2,5 млн тонн продукции, в то время, как месячная потребность в экспорте такой продукции составляет 8 млн тонн», — отметили в Мининфраструктуры.

Как сообщала Одесса News, война в Украине уже повлияла почти на 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен.

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