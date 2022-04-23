Война в Украине повлияла на около 25% мировой торговли зерновыми

Война в Украине уже повлияла на около 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен.

Об этом сообщает Минагрополитики в Facebook со ссылкой на блог первого замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого в Forbes.

«Война в Украине уже повлияла на около 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен, продовольственной инфляции и снижению доступа к продуктам питания в странах-импортёрах Украины и России. В частности, пшенице и подсолнечному маслу», – говорится в сообщении.

Высоцкий отметил, что в разрешении ситуации заинтересован весь мир, поскольку поставки пшеницы из Украины – это более 10% годового потребления пшеницы для 15 стран мира. Например, это 28% потребностей Индонезии, 21% — Бангладеша, а Египет импортирует почти 80% своей пшеницы из России и Украины.

По его словам, эти две страны совокупно дают 30% мирового экспорта пшеницы и ячменя, 18% кукурузы, около 80% подсолнечного масла и шрота. Украина в 2021 году поставляла сельскохозяйственную продукцию более чем в 180 стран мира и больше всего в страны ЕС — почти 30%.

Среди негативных последствий Высоцкий отмечает, что более 30% территорий страны опасны для производства или находятся под оккупацией. Часть сельскохозяйственных земель повреждена и заминирована, а инфраструктура агросектора повреждена.

“Заблокированы морские порты, разорваны логистические и экономические цепи. Украинские аграрии нуждаются в бесперебойной поставке горючего, семян, удобрений, средств защиты растений, запасных частей и т.д. Работники предприятий привлечены к службе в Вооружённых силах Украины, территориальной обороне и волонтёрской работе”, — отмечает Высоцкий.

Он сообщил, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ведёт переговоры с европейскими партнёрами о предоставлении финансовой помощи украинским аграриям.

По его словам, ряд стран-членов ЕС уже откликнулись на нужды Украины. В частности, Польша ускоряет прохождение процедур на границе и транспортировку украинской продукции, страны G7 полностью поддерживают создание Украиной новых цепочек сбыта, а Австрия недавно сняла ограничения для украинских перевозчиков – теперь грузовые перевозки по территории Австрии возможны без каких-либо разрешений, что вместе с предварительно снятыми ограничениями Словакией и Италией позволяет беспрепятственно поставлять отечественную агропродукцию в Италию и её морские порты.

“Все пограничные страны откликнулись на проблему экспорта зерновых из Украины в третьи страны и уже значительно упростили процедуры оформления грузовых перевозок или активно работают над этим. В частности, либеральные условия для украинских перевозчиков ввели: Румыния, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, а также Италия, Турция, Болгария, Грузия, Дания, Греция и недавно Австрия”, – подчеркнул Тарас Высоцкий.

Как сообщала Одесса News, по данным ООН, блокада Россией портов Одесской области может повлечь за собой глобальную продовольственную катастрофу.

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