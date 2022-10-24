Враг вывез из Херсона монументы Суворову и Ушакову, в планах – мощи Потёмкина

Оккупанты, убегая на левый берег Днепра, грабят Херсон: вывозят всё ценное, в том числе историческое и культурное наследие украинцев.

Как сообщил на брифинге в Медиацентре Украина – Укринформ депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, захватчики забрали монументы Суворову и Ушакову и планируют выкопать мощи Потёмкина.

«В последние дни оккупанты прибегли к тому, что вывозят все музейные экспонаты Херсонского краеведческого музея и других. Всё, что имеет историческую или археологическую ценность, упаковывают и вывозят. Сегодня мы стали свидетелями, что они унесли даже памятники Суворову и Ушакову с улиц Херсона. Появляется информация, что в планах агрессоров также выкопать мощи Потёмкина из его захоронения в Херсоне. Происходит шизофрения среди оккупантов», — сказал Хлань.

Депутат облсовета также добавил, что россияне и коллаборанты покидают правобережную часть Херсона достаточно динамично и это сопровождается тотальными ограблениями. Оккупанты упаковывают и вывозят дорогостоящее оборудование из больниц, государственных и частных предприятий на левый берег Днепра, а дальше оно движется в сторону Крымского полуострова.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отреагировал на похищение памятников в Теlegram: «Жестом доброй воли», убегая из Херсона, россияне прихватили с собой памятники Суворову и Ушакову. Спасибо, конечно, за поддержку нашего процесса борьбы с последствиями русификации, но эти вопросы законным образом должны решать местные органы украинской власти», — заявил Ткаченко.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod