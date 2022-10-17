Оккупанты начали эвакуацию своих учреждений из Херсона

На временно захваченной части Херсонской области российские оккупанты начали эвакуацию.

Об этом проинформировал 16 октября в Fаcebook Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

«Оккупанты усиливают фильтрационные мероприятия в Херсонской области и начали процесс эвакуации так называемых государственных учреждений», – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, на территорию оккупированной Автономной Республики Крым россияне вывозят из Херсона «сотрудников и имущество банков и пенсионного фонда».

Как сообщала Одесса News, российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова. Оперативное командование «Юг» Вооружённых сил Украины 29 августа сообщало, что на юге ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

12 октября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич отмечал, что в регионе деоккупированы 75 населённых пунктов.

13 октября министерство обороны Великобритании отметило, что россияне отдали приказ об эвакуации части мирных жителей из Херсона. Вполне вероятно, по данным разведки, что они ожидают распространения боевых действий на сам город Херсон.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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