Украина и Чехия заключили соглашение о безопасности

Находясь 18 июля с рабочим визитом в Великобритании, Президент Украины Владимир Зеленский в Вудстоке вместе с Премьер-министром Чехии Петром Фиалой подписал Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Чешской Республикой.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что с начала полномасштабного российского вторжения Чехия предоставила Украине военную помощь на сумму около 400 миллионов евро и будет продолжать поддерживать такую ​​же динамику в течение 10 лет действия документа. Чехия также будет изучать варианты поставки дополнительной военной техники с учётом потребностей нашей страны.

Значительная часть соглашения посвящена усиленному сотрудничеству в военно-технической сфере, прежде всего, речь идёт о боеприпасах малого и большого калибров, возможности производства стрелкового оружия и лёгкого вооружения, а также БПЛА, средств радиоэлектронной борьбы и тяжёлой техники.

«Чехия и дальше будет помогать нашему государству в рамках своей инициативы по поставке артиллерийских снарядов калибров 155 мм и 122 мм при поддержке стран-партнёров. Кроме того, Украина и Чехия будут усиливать на своих территориях промышленные мощности по производству боеприпасов, а также создавать совместные предприятия», — говорится в сообщении.

Страны продолжат совместную ежегодную подготовку около 4 тысяч украинских защитников – в этом году и дальше в рамках Миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM).

Поддержка в гуманитарной сфере со стороны Чехии предусматривает финансовую и материальную помощь гражданской защите и пострадавших от войны украинцев, в частности, внутренне перемещённых лиц.

Чешская Республика также ясно подтверждает свою поддержку будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, а также с Евросоюзом.

Фото: сайт Президента Украины

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