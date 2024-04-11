Зеленский и президент Латвии подписали Соглашение о сотрудничестве на 10 лет

11 апреля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Литвы Вильнюс, где вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержки.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что согласно подписанного документа, Латвия обязуется помогать Украине в защите от российской агрессии столько, сколько потребуется.

«В этом году страна предоставит военную поддержку на сумму около 112 млн. евро. Кроме того, Латвия будет оказывать оборонную помощь на 0,25% ВВП каждый год», — говорится в сообщении.

Документ свидетельствует о готовности Латвийской Республики помогать с восстановлением, защитой критической инфраструктуры, разминированием, беспилотными технологиями и кибербезопасностью.

Также в соглашении чётко закреплена поддержка со стороны Латвии будущего членства Украины в ЕС и НАТО.

Документ действует в течение десяти лет и предусматривает возможность продления его действия по взаимному согласию сторон.

Одесса News информировала, что по состоянию на сегодняшний день Украина заключила уже девять двусторонних договоров безопасности: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией и Латвией.

Фото: ОПУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy