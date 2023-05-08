Боевые потери врага с начала войны составили около 195 тысяч человек

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 8 мая 2023 года ориентировочно составили около 194 970 (+540 за последние сутки) человек.

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

По обновлённым на утро 8 мая данным, также ликвидировано:

танков ‒ 3730 (+7) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7253 (+5) ед,

артиллерийских систем – 3018 (+8) ед,

РСЗО – 554 ед,

средства ПВО ‒ 306 ед,

самолётов – 308 ед,

вертолётов – 294 ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 2614 (+42),

крылатые ракеты ‒ 947,

корабли/катера ‒ 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 5958 (+6) ед,

специальная техника — 384 (+4).

Данные уточняются, — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, по словам Министра обороны Алексея Резникова, ежедневные потери Вооружённых сил Украины в 10 раз меньше, чем потери российских оккупантов.

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