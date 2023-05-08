439-й день войны: военная обстановка на юге Украины за прошедшие сутки

Начались 439-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Согласно оперативной сводке в Facebook Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 8 мая, этой ночью враг снова атаковал территорию Украины, применив ракеты Х-22, выпущенные со стратегических бомбардировщиков Ту-22м3. Всего было осуществлено 8 пусков из района мыса Тарханкут (оккупированный Крым). Сообщается, что часть ракет не достигла своих целей.

Пожар после попадания вражеской ракеты в строительный склад в Одесской области 8 мая

Продолжая тактику террора, за прошедшие сутки противник нанёс 16 ракетных ударов, в том числе по городам Харьковской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей. Кроме того, зафиксирован 61 авиационный удар и 52 вражеских обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждён многоэтажный дом, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших российских ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остаётся высокой.

По последним данным Генштаба ВСУ, в Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанёс авиаудары по районам Времевки Донецкой области, Гуляйполя и Новоданиловки Запорожской области, совершил обстрелы более 50 населённых пунктов, среди которых Полтавка, Чаривное, Новоандреевка Запорожской области; Змиевка, Приднепровское, Ромашково, Янтарное, Кизомис, Софиевка, Станислав Херсонской области и город Херсон.

«Российские оккупанты проводят так называемую эвакуацию местных жителей из временно оккупированного Токмака Запорожской области в направлении населённого пункта Бердянск. Этой процедуре подлежат представители так называемой местной власти, коллаборанты, дети, учителя и воспитатели. При этом родителям детей угрожают не засчитать учебный год в случае отказа «эвакуировать» ребёнка. На АЗС наблюдаются очереди за горючим, всем водителям поставлено в известность, что новых поставок горючего не планируется», — говорится в сообщении Генштаба.

Также отмечается, что в населённом пункте Весёлое Запорожской области закрыт и не функционирует местный отдел полиции врага. Накануне отмечалось уничтожение документации этого учреждения.

Авиацией в зоне ответственности ОК «Юг» нанесено 2 удара в районы сосредоточения живой силы и техники противника в Скадовском и Каховском районах Херсонской области.

Подтверждены потери противника: 7 военных, 5 единиц автобронетехники, реактивная система залпового огня «Град», крупнокалиберная пушка «Гиацинт» и 1 беспилотный разведчик оперативно-тактического уровня, уничтожены 2 камеры вражеского видеонаблюдения.

По информации Оперативного командования «Юг», в Чёрном море вражеская корабельная группировка состоит из 17 единиц, в том числе продолжают дежурство 4 надводных ракетоносителя с 32 ракетами «Калибр», готовыми к применению.

На главном фото матрос ВМС ВСУ.

Фото в тексте: Генштаб, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook, АРМIЯ INFORM

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod