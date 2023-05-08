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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Марусик, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Марусик, светлая ему память

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23 марта во время выполнения боевых задач возле города Бахмут Донецкой области, в результате вражеского обстрела погиб житель села Долинка Одесской области Алексей Марусик.

Об этом сообщает пресс-служба Саратского поселкового совета

Алексей родился 10 июля 1999 года в селе Долинка, где и окончил школу. Ему было всего 23 года. Вырос в многодетной семье. В 2020 году вступил в ряды Вооружённых Сил Украины. Проходил службу в селе Александровка Тарутинского района. В 2021 году женился, родилась дочь Варвара.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации без колебаний пошёл защищать Родину.

«Он был весёлым, трудолюбивым и общительным человеком с множеством планов на будущее, которые оборвала война», — рассказали в поссовете. 

Как сообщала Одесса News, 27 марта 2023 года на фронте, защищая Украину, погиб 41-летний житель города Беляевка Одесской области Алексей Куртий.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Саратский поссовет/Facebook

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