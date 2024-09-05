Одесса соболезнует Львову

5 сентября во Львове День траура по жертвам ракетно-дроновой вражеской атаки, произошедшей в ночь на 4 сентября.

В результате террористической атаки многие получили ранения, 7 человек погибли, в том числе трое детей. Жертвой атаки оккупантов стала медик, ранены десятки человек, 7 из которых — в критическом состоянии. 64 человека нуждались в медицинской помощи, из них 8 детей. Повреждены 188 домов, из них 20 практически разрушены, также повреждены 5 учебных заведений, 2 центра творчества, 2 медицинских учреждения и один храм.

Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил соболезнования в связи с трагедией во Львове: «Снова невыразимая боль — трагедия во Львове. Из-за очередного удара россиян погибли люди, в том числе и дети. Мы не простим ни одного варварского акта российской агрессии. Ответом мира на этот террор должна быть помощь ПВО. Ответом Украины станет Победа. Глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших. Одесса плачет и грустит вместе с вами».

Одесса News информировала об ударе россиян двумя баллистическими ракетами по Полтаве.

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